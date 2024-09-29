Какие пять продуктов на столе опаснее сигарет

Обзор более десятка исследований, где приняли участие почти десять миллионов человек, показал, что употребление фаст-фуда может вызывать депрессию, тревожность, а также провоцировать сахарный диабет, проблемы с сердцем и рак. Есть в списке и другая еда.

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Ученые пришли к выводу, что ультраобработанные продукты, которыми представлен тот же фаст-фуд, связаны с риском развития 32 губительных для организма последствий.

Исследователи отметили, что производство фаст-фуда (те же гамбургеры), упакованной выпечки, чипсов, сладких хлопьев и газировки с добавками связано со множеством промышленных процессов.

"А потому часто такая еда содержит искусственные красители, эмульгаторы, ароматизаторы и так далее", - подчеркнули медики, добавив, что в состав пищи, которую выбирают за доступность и привлекательные вкусовые качества, входят сахар, вредные жиры, соль.

При этом в перечисленных продуктах мало клетчатки и витаминов.

"В целом была обнаружена прямая связь между воздействием продуктов с высокой степенью переработки и 32 последствиями для здоровья, включая рак", - рассказала научный сотрудник Университета Дикина и ведущий автор исследования Мелисса Лейн.

Учитывая частоту потребления вредной пищи разными группами населения и доступность, вышеперечисленные "продукты опаснее курения", передает Pronews.gr.

Издание приводит таблицу, согласно которой в пятерке стран, где больше всего едят ультрапереработанных продуктов, - США, Великобритания, Канада, Швеция и Австралия.