Совершен прорыв в разработке лекарства от малярии

Группа ученых сделала значительные шаги в борьбе с малярией, разработав новый препарат MED6−189, который эффективно борется как с чувствительными к лекарствам, так и с устойчивыми штаммами Plasmodium falciparum, наиболее опасного паразита малярии.

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В статье, опубликованной в журнале Science, исследователи сообщили, что MED6−189 нацеливается на две критические области в паразите: апикопласт, органеллу, необходимую для его выживания, и пути везикулярного транспорта, которые жизненно важны для развития паразита.

Синтетическое соединение, вдохновленное экстрактами морских губок, показало эффективность не только в модели человека на мышах, но и против других зоонозных видов Plasmodium, включая P. knowlesi. Путем разрушения нескольких путей MED6−189 снижает вероятность развития устойчивости у паразита, что является основной проблемой в лечении малярии.

Исследование теперь нацелено на дальнейшую оптимизацию препарата и подтверждение его механизмов.

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