Ученые разработали технологию лазерной обработки гибких датчиков

Российские и китайские учёные улучшили производство материалов для гибких датчиков для электроники будущего

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Учёные из ТПУ вместе с коллегами из Китая разработали новую технологию для создания гибких и долговечных датчиков на основе металлоорганических каркасов (MOF). По словам учёных, основным элементом их разработки стал универсальный абонентский терминал, который при лазерной обработке превращается в люминесцентные наноуглероды. Эти композиты продемонстрировали отличные характеристики в роли гибких электродов для датчиков температуры и изгиба, обладая высокой прочностью.

В рамках совместного исследования, поддержанного российским и китайским научными фондами, специалисты выяснили, что лазерная обработка MOF может увеличить люминесценцию до 70 раз. Это позволяет более точно фиксировать изменения температуры и деформации, что особенно важно в различных отраслях — от медицины до энергетики. Учёные отметили, что их метод проще и быстрее по сравнению с существующими затратными способами увеличения люминесценции.

Ключевым элементом их работы стал MOF типа ZIF-8, который состоит из цинка и органических молекул. Эксперименты показали, что при лазерном облучении материал превращается в высоколюминесцентные наноуглероды и наноструктуры оксида цинка. Чан Туан Хоанг, один из авторов исследования, рассказал, что с помощью лазера удалось достичь очень интенсивной люминесценции. Полученный композит сочетает в себе гибкость, чувствительность к температуре и устойчивость к множественным изгибам, что делает его идеальным для использования в датчиках температуры и деформации.