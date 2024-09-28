Ученые выяснили, как нарушения суточного ритма влияет на легкие

В исследовании, опубликованном в журнале Frontiers inmunology, биологи изучили влияние нарушения суточных ритмов на легкие. Они обнаружили, что почти каждая клетка в организме отслеживает время.

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Нарушение суточного ритма происходит, когда внутренние часы не совпадают с временем окружающей среды. Суточные ритмы координируют многие биологические процессы, включая выработку гормонов, пищеварение и температуру тела. Их нарушение может усугубить воспаление в легких, показали ученые в новой работе.

Ученые нарушили суточные ритмы мышей, освещая их яркими лампами по ночам. Также они вызвали у животных острое повреждение легких с помощью бактериальных веществ. Нарушение суточных ритмов усугубило воспаление в легких мышей. Анализ показал, что при этом повысилась проницаемость легких, и в них попала жидкость.

Предыдущие исследования показали, что более сильное воспаление связано с большим повреждением органов. Работа ученых в будущем поможет найти молекулы-мишени для лекарств, защищающих легких от повреждения при инфекциях.