В России разрабатывают вакцину против аллергии на пыльцу березы

Клинические испытания начнутся в октябре.

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Как сообщает газета «Коммерсантъ», это первая в мире вакцина рекомбинантного типа, то есть не содержащая природного аллергена. Представители Института иммунологии ФМБА рассказали изданию, что созданию препарата предшествовали фундаментальные исследования, в ходе которых был представлен в виде карты аллерген пыльцы берёзы. Внутри его молекулы были установлены участки, которые обеспечивают токсические свойства. Их удалили, а фрагменты, отвечающие за иммунитет, вошли в состав вакцины.

Планируется, что после курса вакцинации будут вырабатываться антитела — клинические исследования должны показать, на какой срок.