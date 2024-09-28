В США одобрили препарат против шизофрении

Врачи приветствуют одобрение препарата для лечения шизофрении, который стал первым принципиально новым лекарством за 50 лет. Об этом сообщает AFP.

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Препарат Кобенфи (Cobenfy) разработан американской фармкомпанией Bristol Myers Squibb. В отличие от существующих препаратов, он воздействует на холинергические рецепторы, а не на дофаминовые. Препарат представляет собой капсулы для перорального приема.

Два клинических испытания подтвердили эффективность нового лекарства: он значительно смягчил симптомы шизофрении у пациентов. Результаты позволили FDA (Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) одобрить использование препарата в США.

Побочные эффекты включали тошноту, рвоту, расстройство желудка, диарею, запор, задержку мочи и проблемы с печенью. Однако в целом новый препарат переносится лучше, чем существующие. Последние часто вызывают набор веса и вялость, удерживая некоторых пациентов от их приема.

В комментариях для AFP врачи отметили, что новый препарат может подарить надежду на нормальную жизнь миллионам людей с шизофренией.