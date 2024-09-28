В США одобрили препарат против шизофрении

AFP: в США одобрили препарат Кобенфи против шизофрении
Врачи приветствуют одобрение препарата для лечения шизофрении, который стал первым принципиально новым лекарством за 50 лет. Об этом сообщает AFP.
Препарат Кобенфи (Cobenfy) разработан американской фармкомпанией Bristol Myers Squibb. В отличие от существующих препаратов, он воздействует на холинергические рецепторы, а не на дофаминовые. Препарат представляет собой капсулы для перорального приема.
Два клинических испытания подтвердили эффективность нового лекарства: он значительно смягчил симптомы шизофрении у пациентов. Результаты позволили FDA (Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) одобрить использование препарата в США.
Побочные эффекты включали тошноту, рвоту, расстройство желудка, диарею, запор, задержку мочи и проблемы с печенью. Однако в целом новый препарат переносится лучше, чем существующие. Последние часто вызывают набор веса и вялость, удерживая некоторых пациентов от их приема.
В комментариях для AFP врачи отметили, что новый препарат может подарить надежду на нормальную жизнь миллионам людей с шизофренией.