Ученые выяснили, почему люди избегают напряженных размышлений

Нидерландские ученые из Маастрихтского университета доказали, что сложные умственные задачи часто сопровождаются неприятными ощущениями, включая стресс и чувство разочарования. Исследование опубликовано в научном журнале Psychological Bulletin (PsyBul).

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Идея о том, что люди склонны избегать усилий, считается давним принципом в психологии и известна «закон меньшей работы».

Этот принцип, основанный на исследованиях поведения животных, предполагает, что при наличии выбора люди, как и животные, выбирают менее трудоемкие способы достижения той же цели. Концепция повлияла на несколько областей, от нейробиологии до экономики, где усилия рассматриваются как затраты, которые следует минимизировать.

Чтобы изучить связь между умственным усилием и неприятными чувствами, исследователи провели метаанализ: метод, который объединяет данные из нескольких исследований, чтобы сделать более широкие выводы.

Команда сосредоточилась на работах, в которых использовался индекс нагрузки NASA Task Load Index. Это мера самоотчета, которая просит участников оценить воспринимаемое ими умственное усилие и разочарование после выполнения задачи.

Анализ включал 358 задач из 125 исследований с данными более 4670 участников. Темы изысканий включали психологию, эргономику и компьютерные науки.

Оказалось, что умственные усилия последовательно были связаны с негативными чувствами в широком диапазоне задач и групп населения. В среднем участники, испытавшие повышенную когнитивную нагрузку, сообщили о большем разочаровании, стрессе и раздражении.

Это говорит о том, что напряженные размышления сами по себе ощущаются людьми как нечто неприятное. Причем эффект оставался постоянным для разных типов задач.

В дальнейшем ученые намерены выяснить, способны ли определенные типы вознаграждений сделать умственные усилия менее отталкивающими.