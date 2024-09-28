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Ученым впервые удалось обратить действие диабета первого типа

Китайским ученым удалось обратить диабет первого типа лечением с использованием стволовых клеток, пишет журнал Nature.

Ученые впервые смогли вылечить диабет первого типа
© РИА Новости

Отмечается, что 25-летней девушке пересадили ее же собственные модифицированные клетки. Менее, чем через три месяца ее поджелудочная железа стала вырабатывать инсулин в нужных количествах. Девушка живет нормальной жизнью уже больше года.

Ранее ученые из Католического университета Сантьяго-де-Гуаякиль выяснили, что вейпинг снижает когнитивные способности сильнее, чем курение обычных сигарет, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Наука