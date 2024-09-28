Назван вид рака, риск развития которого повышается при ожирении

Учёные Американского онкологического общества в ходе специального исследования установили, что избыточный вес и ожирение повышают риск развития второго первичного рака.

В эксперименте приняли участие 26 894 человека с первым первичным неметастатическим раком, который диагностировали в период с 1992 по 2015 год, передаёт сайт газеты «Спорт-Экспресс».

Средний возраст участников – 72,2 года. На момент постановки первого диагноза 42,8% добровольцев имели избыточный вес, а 17,2% – страдали ожирением.

В итоге учёные выяснили, что почти у 14% успешно восстановившихся испытуемых через 8 лет наблюдений рак развился повторно. При этом в 33,2% случаях возникали первичные формы онкологии, связанные с ожирением.

Таким образом, специалисты пришли к выводу, что риск любого второго первичного рака повышен у лиц с избыточным весом и ожирением. При этом они пояснили, что по мере увеличения массы тела вероятность онкологических заболеваний возрастает.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», врач-онколог Надежда Бриш рассказала о неочевидных признаках рака на ранней стадии.