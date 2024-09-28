ИИ предсказал риск развития рака груди по «зомби-клеткам»

Исследование Копенгагенского университета показывает, что искусственный интеллект (ИИ) может значительно улучшить лечение рака молочной железы за счет более точного прогнозирования риска развития путем обнаружения поврежденных клеток, известных как «зомби-клетки».

Исследование, опубликованное в журнале The Lancet Digital Health, показывает, что ИИ-технология превосходит существующие клинические показатели для оценки риска развития рака молочной железы. Используя алгоритмы глубокого обучения, исследователи проанализировали биопсии тканей молочной железы для выявления сенильных клеток — метаболически активных, но не делящихся клеток, которые могут привести к развитию опухоли.

Работа показала, что ИИ может предсказать риск развития рака молочной железы с коэффициентом 4,70. Этот инновационный подход обещает улучшить стратификацию риска, позволяя медицинским работникам более тщательно следить за пациентами с высоким риском и сократить количество ненужных процедур для людей с низким риском, считают ученые.

До клинического внедрения еще много лет.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.