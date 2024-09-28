Исследователь съел за месяц 720 яиц и удивился результату

В США кандидат медицинских наук, докторант Гарвардского университета Ник Норвиц на себе провёл исследование пользы/вреда яиц в отношении холестерина. Он съел 720 яиц в течение месяца.

Исследование проводилось с целью подтвердить или опровергнуть тезис о вреде регулярного употребления яиц как продукта, повышающего холестерин. Итоговые анализы крови показали, что яйца не вредны, а как раз наоборот, полезны для снижения холестерина.

По словам Норвица, у него не поднялся, а снизился «плохой» холестерин.

«В частности, это не повышает уровень холестерина ЛПНП. Несмотря на то, что употребление холестерина с пищей увеличилось более чем в пять раз, уровень холестерина ЛПНП фактически снизился», — подчеркнул исследователь.

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