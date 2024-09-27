Ученые выяснили, как клетки контролируют кровяное давление
Ученые из Школы медицины Университета Вирджинии сделали важное открытие в области контроля кровяного давления. Они выяснили, как определенные клетки, в частности гладкомышечные клетки, которые выстилают артерии, могут менять свою функцию для регуляции давления.
При значительном снижении давления гладкомышечные клетки почек начинают производить ренин, вещество, которое обычно вырабатывается специализированными клетками почек. Ученые идентифицировали ключевой «переключатель», который регулирует этот переход и объясняет необычную способность клеток.
По словам ученых, понимание работы этого переключателя поможет понять, как наш организм контролирует кровяное давление. Команда также выявила девять генов, которые играют важную роль в процессе выработки ренина.
Результаты исследования, опубликованные в журнале Hypertension, открывают новые горизонты для разработки лекарств от гипертонии и заболеваний сосудов. Ученые надеются, что дальнейшие исследования помогут создать более эффективные терапии с минимальными побочными эффектами.