Ученые выяснили, как клетки контролируют кровяное давление

Ученые из Школы медицины Университета Вирджинии сделали важное открытие в области контроля кровяного давления. Они выяснили, как определенные клетки, в частности гладкомышечные клетки, которые выстилают артерии, могут менять свою функцию для регуляции давления.

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При значительном снижении давления гладкомышечные клетки почек начинают производить ренин, вещество, которое обычно вырабатывается специализированными клетками почек. Ученые идентифицировали ключевой «переключатель», который регулирует этот переход и объясняет необычную способность клеток.

По словам ученых, понимание работы этого переключателя поможет понять, как наш организм контролирует кровяное давление. Команда также выявила девять генов, которые играют важную роль в процессе выработки ренина.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Hypertension, открывают новые горизонты для разработки лекарств от гипертонии и заболеваний сосудов. Ученые надеются, что дальнейшие исследования помогут создать более эффективные терапии с минимальными побочными эффектами.