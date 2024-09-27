Эксперты нашли способ улучшить речь пациентов с болезнью Паркинсона

Ученые из Университета Алабамы в Бирмингеме проанализировали влияние односторонней глубокой стимуляции мозга (ГСМ) на вербальную беглость у пациентов с болезнью Паркинсона. Оказалось, что имплантация электродов в левом полушарии чаще всего вызывает снижение вербальной беглости.

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В ходе исследования, которое проводилось в рамках инициативы BRAIN, пациенты с правосторонними имплантатами показали небольшое улучшение вербальной функции. Хирурги применяют одностороннюю стимуляцию для менее инвазивного лечения, так как симптомы болезни Паркинсона проявляются асимметрично.

Результаты исследования подчеркивают, что правосторонняя односторонняя стимуляция может помочь сохранить вербальную беглость, что делает ее перспективной альтернативой более инвазивному двустороннему методу. Исследователи надеются, что эти данные помогут врачам рассмотреть возможность применения односторонней ГСМ в клинической практике.