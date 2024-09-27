Ученые выяснили, что повышает риск возникновения менструальных болей

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Scientific Reports, употребление газированных напитков может вызвать боли во время месячных. Объясняется это тем, что в этих напитках содержатся кофеин и сахар.

© Ferra.ru

Новая научная работа показала, что употребление газированных напитков повышает вероятность возникновения менструальных болей на 24%. В ходе этого исследования специалисты проанализировали данные анкет 1809 студенток колледжа в Китае. Причём у тех из них, кто приехал из деревни, риск появления болей во время месячных увеличился до 40,2%, когда они пили газировку. И чем больше таких напитков участницы исследования употребляли, тем сильнее была боль.

По мнению некоторых экспертов, менструальные спазмы могут быть связаны с кофеином в газировке. Он обладает мощным сосудосуживающим эффектом, что может усиливать боль во время менструации.

Ещё одной причиной сильных болей может быть содержание сахара в газированных напитках. Употребление чрезмерного количества сладких газированных напитков может негативно сказаться на усвоении и функции витаминов, минералов и простагландинов. Это приведёт к мышечным спазмам и сокращениям, которые усугубляют спазмы матки во время менструации. Также при употреблении большого количества сахара может увеличить выработку гормона стресса кортизола. Этот гормон связан с менструальными спазмами.

Болезненные месячные могут быть вызваны и воспалением. Теоретически сахар может усиливать воспаление в организме.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.