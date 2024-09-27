Как работает экспериментальная противозачаточная ванна для мужчин

Один из новых методов контрацепции для мужчин — ультразвуковые ванны COSO, которые сейчас проходят этап исследования на добровольцах. По заверениям производителя, воздействие ультразвуком на мошонку позволяет уничтожить сперматозоиды на две недели, делая зачатие невозможным. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач первой категории, акушер-гинеколог Европейского медицинского центра Гаяне Саакян.

Чтобы использовать ванну COSO, устройство необходимо зарядить, наполнить водой до специальной отметки и нажать на кнопку для нагрева. Как только аппарат будет готов к работе, он замигает синим цветом. Затем нужно поместить мошонку внутрь устройства и снова нажать на кнопку. Это запустит ультразвуковую терапию, которая будет длиться четыре минуты. После процедуры сперматозоиды теряют способность к оплодотворению.

«Дело в том, что в норме сперматогенез не может происходить при температуре тела, поэтому человеческие яички подвешены в мошоночном мешочке с сетью кровеносных сосудов для обеспечения охлаждения. А применение ультразвука низкой интенсивности к мошонке повышает температуру тканей яичек. Результаты исследований доказали, что тепловой стресс на яички приводит к гибели половых клеток. Эксперименты на обезьянах показали 93% эффективности в течение 1–2 недель. Причем количество сперматозоидов полностью восстанавливалось через 7 недель. Интенсивность ультразвука, необходимая для того, чтобы вызвать бесплодие, зависела от размера яичек», — объяснила принцип работы специалист.

Тепловая обработка во время воздействия ультразвуком происходила путем погружения мошонки в воду с температурой 37°C или в физиологический раствор. По словам врача, последнее увеличивало ультразвуковой потенциал в исследованиях на животных.

«Но при применении данного метода на людях все же есть опасения. Тепловая обработка может вызвать повреждение ДНК при сперматогенезе. Именно поэтому метод пока не рекомендован к применению», — отметила Саакян.

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