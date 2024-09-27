Российские ученые разработали способ избежать слоновости после онкологии

Ученые из Сеченовского университета разработали новую методику подготовки пациентов к операции по удалению рака предстательной железы. Она подразумевает введение препаратов, которые «подсвечивают» лимфатическую систему нижней части тела.

© Mir24.TV

Такой метод позволяет врачу идентифицировать сосуды и не удалять их во время вмешательства. Это помогает предотвратить развитие такого осложнения, как слоновость.

Слоновость – разбухание ног (или других частей тела) из-за прогрессирующего лимфатического отека. Это осложнение не только портит внешний вид, но и в запущенных случаях мешает пациенту передвигаться. Пациентам со слоновостью приходится пожизненно носить компрессионный трикотаж либо идти на новую операцию для восстановления оттока лимфы.

Образование большого количества лимфы в животе требует длительного (иногда в течение нескольких месяцев) дренирования. Новая методика позволяет избежать тяжелых осложнений с помощью радиофармпрепаратов. Микроструктуры размером до 80 наномикрон с радиоактивным изотопом технецием-99 вводятся в организм через стопы и распространяются наверх по сосудам, сообщают «Известия».

Ранее британские ученые создали токсичное стекло. Его используют для лечения рака.