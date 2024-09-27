Во Владивостоке открылся Тихоокеанский форум по пластической хирургии

Открытие первого Тихоокеанского форума по пластической хирургии и эстетической медицине состоялось во Владивостоке, в нем принимают участие российские специалисты, медики из стран Содружества Независимых государств (СНГ), врачи из Китая, Вьетнама и Таиланда. Об этом сообщила главный внештатный специалист, пластический хирург Минздрава РФ, заведующая кафедрой пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, президент Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов, доктор медицинских наук Наталья Мантурова.

"<…> Форум собрал необыкновенно интересных докладчиков, специалистов из России, СНГ, из зарубежных стран. У нас [в зале присутствуют] представители из Таиланда, Вьетнама и большая группа [хирургов] из Китая. И я уверена, что те знания и те наработки, которые будут изложены в сообщениях наших специалистов, послужат их дальнейшему профессиональному росту и укреплению позиций нашего общества пластических хирургов. Конечно, нельзя не отметить выдающиеся лекции наших специалистов, и особенно я не могу не сказать, о докторе, профессоре из Китая - Сяопин Жень, который приехал и предложит нам сообщение, лекцию по результатам своего многолетнего труда, своей работы по аллотрансплантации кисти [рук] и головы", - сказала Мантурова на церемонии открытия.

Она отметила, что профессионализм участников мероприятия позволяет им дискутировать и предлагать дерзкие, фантастические технологии по улучшению качества жизни человека.

"Ведь представители нашей специальности не только известны своими виртуозными возможностями по эстетической коррекции внешности, но и по повышению качества жизни, по улучшению и лечению людей, перенесших травмы и болезни", - добавила Мантурова, выразив уверенность в том, что форум будет проводиться регулярно.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в видеообращении к участникам встречи подчеркнул, что пластическая хирургия является одним из самых динамично развивающихся направлений медицины, где применяются современные технологии, расширяются возможности для диагностики и лечения, повышается безопасность и качество материалов, используемых при оперативных вмешательствах.

"Последние достижения в этой области позволяют врачам не только совершенствовать внешность пациентов, но и значительно повышает качество жизни людей, страдающих от врожденных пороков развития, последствий травм и заболеваний", - сказал министр, добавив, что возвращая пациентам уверенность в себе, хирурги дают им шанс быть счастливыми.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко назвал форум фундаментом к появлению в регионе новых направлений медицинской деятельности и привлечению к работе специалистов.

"Для нас очень важно, чтобы Владивосток продолжал оставаться международной площадкой, на которой проводились бы форумы, которые дают богатую пищу для исследований и познаний", - сказал глава региона.

О форуме

Тихоокеанский форум по пластической хирургии и эстетической медицине с международным участием проходит во Владивостоке с 27 по 29 сентября. Междисциплинарная научная программа состоит из трех потоков: пластическая и реконструктивная хирургия, косметология и эстетическая медицина, дерматовенерология.