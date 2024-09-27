Ученые создали назальный спрей, задерживающий вирусы в носу

Исследователи из Больницы Бригама и Женщин при Гарвардском университете разработали новаторский назальный спрей без лекарств, который эффективно предотвращает респираторные инфекции, задерживая вирусы в носу. PCANS предназначен для обездвиживания и нейтрализации патогенов без использования лекарственных препаратов.

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Респираторные вирусы обычно попадают в организм через вдыхаемые капли, но PCANS образует гелевую прокладку внутри носовых ходов, эффективно задерживая все попадающие вирусы и бактерии. В лабораторных испытаниях на мышах спрей продемонстрировал эффективность против адаптированного к мышам штамма гриппа H1N1, защищая грызунов даже при воздействии доз, в 25 раз превышающих летальные уровни. Уровень вируса в легких обработанных мышей снизился более чем на 99,99% по сравнению с необработанными контрольными группами, причем действие спрея сохранялось в течение восьми часов.

Хотя PCANS еще не прошел испытания на людях, он доказал свою эффективность в 3D-печатной модели носовой полости человека, захватив в два раза больше капель, содержащих микробы, чем обычная слизь.

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