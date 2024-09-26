Ученые разработали модель тканей сердца для изучения заболеваний

Ученые Northwestern Medicine создали новый метод измерения сокращений сердца и электрической активности в искусственно выращенных тканях человека. Эти результаты были опубликованы в журнале Science Advances.

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Исследования сердца долгое время ограничивались использованием животных моделей, что не всегда точно отражало человеческую физиологию. Профессор генетической медицины Элизабет МакНалли и её команда смогли использовать стволовые клетки, полученные из крови пациентов с генетическими заболеваниями сердца, для создания трехмерных сердечных тканей.

С помощью гибких сенсоров, разработанных в сотрудничестве с профессором Джоном Роджерсом, исследователи смогли в реальном времени записывать мышечную и электрическую активность тканей. После индукции аритмии, испытанные сердечные препараты помогли восстановить нормальный ритм.

Такой подход позволит лучше понять предрасположенность пациентов к аритмиям и может снизить необходимость в использовании животных моделей в кардиологических исследованиях. По словам МакНалли, если результаты будут предсказывать поведение тканей у людей, это станет важным шагом вперед в медицине.