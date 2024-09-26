Поддельная косметика может вызвать раннее половое созревание у девочек

Вещество из дешевого парфюма и поддельной косметики может вызвать раннее половое созревание у девочек. Об этом сообщил главред ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.

Вещество Musk Ambrette часто используется в дешевой косметике, парфюме, мыле и лосьонах. По мнению американских ученых, данный компонент имеет свойство «обманывать» молодой организм и может преждевременно запустить процесс полового созревания.

Отмечается, что за последние 10 лет увеличилось число девочек, у которых половое созревание начинается в очень юном возрасте, а именно до 8 лет. Раннее половое созревание может вызвать диабет, рак груди, заболеваний сердечно-сосудистой системы и невысокий рост.

Рекомендуется внимательно читать состав косметики и парфюма, чтобы в нем отсутствовал компонент Musk Ambrette.

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