Раскрыты тяжелые последствия коронавируса для мозга

Учёные Ливерпульского университета, Королевского колледжа Лондона и Кембриджского университета раскрыли тяжёлые последствия коронавируса для мозга.

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В частности, они установили, что пациенты, госпитализированные с COVID-19, через 12-18 месяцев после выписки демонстрируют ухудшение когнитивных функций по сравнению с контрольной группой, передаёт Lenta.ru со ссылкой на журнал Nature Medicine.

Это ухудшение связано с уменьшением объема мозга, а также с повышенным уровнем белков, связанных с повреждением мозга. При этом данные указывают на эквивалентность когнитивных нарушений 20 годам нормального старения.

Отмечается, что полученные результаты говорят о необходимости дальнейших исследований долгосрочного влияния коронавируса на мозг и когнитивные функции.

«Особенно важно изучить, могут ли такие нарушения возникать и при лёгких формах ковида и как разработать эффективные терапевтические стратегии для посткоронавирусного синдрома», – резюмировали авторы исследования.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», профессор МГУ, доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский призвал людей, входящих в группу риска, соблюдать врачебные рекомендации по профилактике.