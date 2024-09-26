При развитии сахарного диабета и некоторых других хронических заболеваний температура кожи на лице может повышаться. Неожиданный способ распознать проблемы со здоровьем назвало издание The Week со ссылкой на исследования китайских ученых.

По словам исследователей, определить разницу температур на ощупь не представляется возможным, однако с этой задачей успешно справляются тепловые камеры, управляемые искусственным интеллектом. В ходе научного эксперимента специалисты установили, что температура носа, глаз и щек меняется с возрастом и в зависимости от здоровья. Также выяснилось, что температура носа с возрастом снижается, в то время как температура вокруг глаз, напротив, с годами становится выше.

Температура вокруг глаз возрастает и у людей с диабетом и жировой болезнью печени. Между тем у пациентов с высоким давлением зафиксирована повышенная температура щек. Ученые объяснили это открытие увеличением клеточной активности из-за воспаления. Они также выразили надежду, что их методика тепловизионной визуализации лица скоро найдет применение в клиниках для ранней диагностики болезней.

Ранее ревматолог Наталья Степанова раскрыла способ распознать неизлечимую болезнь, чаще встречающуюся у женщин. Она назвала покраснение лица в форме бабочки признаком красной системной волчанки.