Исследователи нашли новое полезное свойство черники

Ученые из Шеньянского сельскохозяйственного университета (Китай) установили, что содержащийся в чернике мальвидин-3-О-галактозид (M3G) усиливает барьерную функцию слизистой оболочки толстой кишки. Результаты исследования опубликованы в журнале Food Innovation and Advances (FIА).

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Оценка эффективности терапевтических свойств соединения под названием M3G проводилась на мышах с тяжелым колитом. Колит — это воспалительное заболевание толстой кишки, возникающее вследствие инфекционного, ишемического, лекарственного или иного поражения. Грызунов разделили на две группы. Первая группа выступала в качестве контрольной, а вторая ежедневно получала добавки мальвидин-3-О-галактозида в дозировке три грамма.

M3G представляет собой антоциан — растительный пигмент из группы флавоноидов. Он обладает антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки организма от повреждений нестабильными молекулами, известными как свободные радикалы.

Ученые обнаружили, что при приеме M3G у грызунов значительно увеличилась масса тела и нормализовался аппетит. Такие изменения свидетельствовали о защитном эффекте соединения против симптомов колита. Гистологический анализ тканей толстой кишки мышей также выявил значительное увеличение толщины ее слизистой оболочки. Ученые объяснили, что добавки с M3G усилили производство бокаловидных клеток и барьерных белков, отвечающих за прочность защитного эпителия.

По словам авторов научной, мальвидин-3-О-галактозид обладает значительным потенциалом в качестве натурального терапевтического средства при заболеваниях кишечника. Чтобы выяснить, какой эффект M3G окажет на здоровье ЖКТ человека, нужны дополнительные исследования.