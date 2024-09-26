В России научили ИИ диагностировать рак с помощью анализа сосудов

В пресс-службе Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого сообщили, что ученые вуза совместно с коллегами из Первого Московского медицинского университета им. Сеченова и Медицинского центра глазных болезней им.

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Гельмгольца разработали нейросеть, способную диагностировать рак на основе анализа кровеносных сосудов. Эта технология автоматизирует процесс выявления патологий, включая лимфоваскулярную инвазию — проникновение раковых клеток в сосуды.

Нейросеть использует две модели, DeepLabV3 и DeepLabV3+, которые помогают точно определить сосуды на изображениях и выявить признаки распространения опухоли. По данным ученых, нововведение позволило сократить время диагностики на 16,95%, а в сложных случаях — до 21,5%.

Прогностическая ценность этой технологии важна для раннего определения метастазирования и выбора стратегии лечения. Благодаря автоматизации анализа, патологоанатомы могут быстрее и точнее выявлять опасные изменения, что повышает шансы на успешное лечение пациентов, отметили в пресс-службе.