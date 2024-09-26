В России создали терапевтическую ДНК-вакцину против рака кожи

Терапевтическую онковакцину против меланомы - рака кожи - разработали в центре вирусологии "Вектор" в Новосибирске. Она успешно прошла доклинические испытания, сообщил на симпозиуме к 50-летию центра заведующий отделом биоинженерии учреждения Александр Ильичев.

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Меланома представляет собой одну из форм рака кожи, которая обладает повышенным уровнем опасности для жизни ее носителей. По статистике ВОЗ, каждый год ею заболевают около 200 - 300 тысяч человек, а еще примерно 60 тысяч человек умирают в результате развития тяжелых форм этих новообразований, не поддающихся лечению.

"Здесь полностью моделировалась в пробирке иммунная система, дендритные клетки (клетки иммунной системы, которые представляют антигены - прим. ТАСС) получались, в нее вводилась наша вакцина, дендритные клетки доводились до клеток, до зрелости, они обучали Т-лимфоциты (белые тельца в крови человека, способствующие выработке антител), которые потом уничтожали раковые клетки. Вакцина у нас против меланомы прошла полностью стадию доклинических испытаний", - сказал он.

Ученый уточнил, что исследователями также велись работы по созданию онковакцин против рака молочной железы и рака яичников. Ильичев добавил, что перспективным является создание мРНК-вакцин против раковых заболеваний для решения задач персонализированной медицины. Такая вакцина несет информацию для выработки иммунного ответа. Средства на основе рибонуклеиновой кислоты (РНК) кодируют белок, характерный для патогена. Помимо РНК, в вакцине присутствует липидная оболочка, защищающая РНК от разрушения и обеспечивающая ее проникновение в клетку. Когда мРНК попадает в клетку, клеточные механизмы синтеза белков продуцируют закодированный в РНК белок. Белок действует как антиген - иммунная система обнаруживает его и обучается - в организме формируется специфический иммунитет. В дальнейшем, при попадании в организм патогена, иммунная система опознает его по уже известному белку и уничтожит инфекцию, не дав развиться заболеванию.

Центр "Вектор" основан 1974 году. Фундаментальные научно-исследовательские работы ученых "Вектора" ориентированы на получение новых научных знаний в области эпидемиологии, молекулярной биологии, вирусологии, бактериологии, генной инженерии, биотехнологии, экологии и биологической безопасности. Одним из первых в России центр осуществил разработку и производство тест-систем для диагностики ВИЧ-инфекции и гепатита.