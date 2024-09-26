В России создали терапевтическую ДНК-вакцину против рака кожи

В "Векторе" создали терапевтическую ДНК-вакцину против рака кожи
Терапевтическую онковакцину против меланомы - рака кожи - разработали в центре вирусологии "Вектор" в Новосибирске. Она успешно прошла доклинические испытания, сообщил на симпозиуме к 50-летию центра заведующий отделом биоинженерии учреждения Александр Ильичев.
Меланома представляет собой одну из форм рака кожи, которая обладает повышенным уровнем опасности для жизни ее носителей. По статистике ВОЗ, каждый год ею заболевают около 200 - 300 тысяч человек, а еще примерно 60 тысяч человек умирают в результате развития тяжелых форм этих новообразований, не поддающихся лечению.
"Здесь полностью моделировалась в пробирке иммунная система, дендритные клетки (клетки иммунной системы, которые представляют антигены - прим. ТАСС) получались, в нее вводилась наша вакцина, дендритные клетки доводились до клеток, до зрелости, они обучали Т-лимфоциты (белые тельца в крови человека, способствующие выработке антител), которые потом уничтожали раковые клетки. Вакцина у нас против меланомы прошла полностью стадию доклинических испытаний", - сказал он.
Ученый уточнил, что исследователями также велись работы по созданию онковакцин против рака молочной железы и рака яичников. Ильичев добавил, что перспективным является создание мРНК-вакцин против раковых заболеваний для решения задач персонализированной медицины. Такая вакцина несет информацию для выработки иммунного ответа. Средства на основе рибонуклеиновой кислоты (РНК) кодируют белок, характерный для патогена. Помимо РНК, в вакцине присутствует липидная оболочка, защищающая РНК от разрушения и обеспечивающая ее проникновение в клетку. Когда мРНК попадает в клетку, клеточные механизмы синтеза белков продуцируют закодированный в РНК белок. Белок действует как антиген - иммунная система обнаруживает его и обучается - в организме формируется специфический иммунитет. В дальнейшем, при попадании в организм патогена, иммунная система опознает его по уже известному белку и уничтожит инфекцию, не дав развиться заболеванию.
Центр "Вектор" основан 1974 году. Фундаментальные научно-исследовательские работы ученых "Вектора" ориентированы на получение новых научных знаний в области эпидемиологии, молекулярной биологии, вирусологии, бактериологии, генной инженерии, биотехнологии, экологии и биологической безопасности. Одним из первых в России центр осуществил разработку и производство тест-систем для диагностики ВИЧ-инфекции и гепатита.