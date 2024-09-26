В России разработал мРНК-вакцину против гриппа

Сотрудники центра "Вектор" разработали вакцину против гриппа на основе технологии мРНК. В 2025 году начнутся доклинические испытания, сообщил на симпозиуме к 50-летию учреждения заведующий отделом биоинженерии центра Александр Ильичев.

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"Мы сделали вакцину против гриппа H5N8. Эта вакцина в следующем году у нас выходит на доклинические испытания. Она хорошо изучена, здесь оригинальный способ введения. <...> Сейчас у нас мРНК готова на все остальные виды гриппа", - сказал он.

Ученый уточнил, что для доставки мРНК-вакцин рассматривается способ струйной инжекции.

"Струйная инжекция - это, собственно говоря, как выстрел из пистолета жидкостью с вакциной мРНК. Оно пробивает кожу и при определенной силе выстрела доходит также до мышц", - пояснил Ильичев, уточнив, что сейчас используется китайский прибор.

Эта вакцина несет информацию для выработки иммунного ответа. Средства на основе рибонуклеиновой кислоты (РНК) кодируют белок, характерный для патогена. Помимо РНК, в вакцине присутствует липидная оболочка, защищающая РНК от разрушения и обеспечивающая ее проникновение в клетку. Когда мРНК попадает в клетку, клеточные механизмы синтеза белков продуцируют закодированный в РНК белок. Белок действует как антиген - иммунная система обнаруживает его и обучается - в организме формируется специфический иммунитет. В дальнейшем, при попадании в организм патогена, иммунная система опознает его по уже известному белку и уничтожит инфекцию, не дав развиться заболеванию. Ранее руководитель лаборатории клеточной микробиологии, заместитель директора по научной работе НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Денис Логунов сообщил, что создание на территории РФ производства мРНК-вакцины для борьбы с онкологическими и вирусными заболеваниями станет одной из важнейших задач в ближайшие два года.

Грипп H5N8 - это птичий грипп нового типа. В феврале 2021 года в России выявили первый в мире случай инфицирования человека вирусом А (H5N8). Согласно сообщению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, новый тип вируса обнаружили у семи работников птицефабрики на юге страны, где в декабре 2020 года произошла вспышка заболевания среди поголовья птиц.

В новость внесена правка (8:45 мск) - передается с уточнением характера испытаний, верно - доклинические.