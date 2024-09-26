Ученые назвали диету для сохранения ясности ума в пожилом возрасте

Ученые нашли связь между питанием и когнитивными нарушениями. Согласно исследованию, проведенному специалистами из Университета Цинциннати, неправильное питание увеличивает риск когнитивных нарушений в пожилом возрасте.

© runews24.ru

Материалы исследования были опубликованы в журнала Neurology. Согласно выводам ученых, самой полезной для мозга диетой можно признать диету MIND.

Она сочетает в себе элементы средиземноморской и DASH-диет, включает большое количество зелёных листовых овощей, цельные зёрна, оливковое масло, птицу и рыбу. Приоритет в выборе продуктов при диете нужно отдавать ягодам, а не фруктам.

Это позволит снизить риск нарушения когнитивных функций мозга на 4% ниже, уверяют ученые.

Напомним, ранее диетолог Наталья Круглова указала на ряд продуктов, которые могут помочь улучшить когнитивные функции мозга.

В то же время эксперты рассказали о существующих подразделениях когнитивных нарушений. Врачи выделяют легкие, умеренные, тяжелые (деменция) нарушения.

Лечение важно начинать на стадии легких или умеренных расстройств, что не приведет к полному выздоровлению, но затормозит процесс ее развития.

Также были названы факторы, ведущие к ухудшению работы мозга. Это анемия, вызванная постоянным снижением уровня гемоглобина в крови.

Помимо прочего, это гипертония, нарушение обменных процессов, проблемы с сердцем и сосудами, курение и злоупотребление спиртным, ЧМТ и ИБС, дефицит витамина В12 с фолиевой кислотой, а также пол и наследственность.