Ученые выяснили, какой сон ведет к слабоумию

На полях Международной конференции Ассоциации по борьбе с болезнью Альцгеймера (AAIC) был зачитан доклад о зависимости между нейродегенеративными заболеваниями и ночном отдыхе на спине. Стало известно, что пациенты с Паркинсоном и Альцгеймером спят на спине на два часа больше, чем обычные люди.

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В экспериментах участвовали как здоровые взрослые, так и люди с нейродегенеративными патологиями. Исследователей интересовали позы, которые волонтеры использовали во время ночного отдыха. Приборы замеряли сколько времени человек проводит в ходе сна на боку, спине и животе.

Оказалось, что пациенты с Альцгеймером предпочитают спать на спине. Однако пока найти взаимосвязь между нейродегенеративным заболеванием и позой во сне нельзя.

Возможно, отдых на спине препятствует оттоку нейротоксинов, и с возрастом этот процесс замедляется, усугубляя ситуацию, когда отток крови от мозга становится менее интенсивным.

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