Специалисты объяснили, что поможет лучше спать ночью

Прогулка под утренним солнцем помогает крепче спать следующей ночью, продолжительность моциона значения не имеет
Проблему изучали ученые из Университета Южного Миссисипи (США). При этом удалось выявить позитивное влияние утреннего солнечного света на качество сна следующей ночью.
Выяснилось, что прогулка утром помогает расслабиться вечером. В течение 70 дней этот тезис на практике доказали 103 взрослых человека в возрасте от 18 до 80 лет. Ежедневный опрос позволял уточнить динамику происходящего - в какие часы и сколько времени тот или иной волонтер подвергался инсоляции и как это влияло на ночной отдых.
По данным Journal of Health Psychology (JHP), волонтеры, которые регулярно гуляли по утрам лучше спали ночью. Продолжительность и эффективность сна также были лучше, чем у тех, кто игнорировал утренний моцион.
Примечательно, что длительность прогулки не влияет на качество отдыха ночью. Ученые предположили, что солнечный свет регулирует циркадные ритмы и уровень мелатонина в организме.
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