Специалисты объяснили, что поможет лучше спать ночью

Проблему изучали ученые из Университета Южного Миссисипи (США). При этом удалось выявить позитивное влияние утреннего солнечного света на качество сна следующей ночью.

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Выяснилось, что прогулка утром помогает расслабиться вечером. В течение 70 дней этот тезис на практике доказали 103 взрослых человека в возрасте от 18 до 80 лет. Ежедневный опрос позволял уточнить динамику происходящего - в какие часы и сколько времени тот или иной волонтер подвергался инсоляции и как это влияло на ночной отдых.

По данным Journal of Health Psychology (JHP), волонтеры, которые регулярно гуляли по утрам лучше спали ночью. Продолжительность и эффективность сна также были лучше, чем у тех, кто игнорировал утренний моцион.

Примечательно, что длительность прогулки не влияет на качество отдыха ночью. Ученые предположили, что солнечный свет регулирует циркадные ритмы и уровень мелатонина в организме.

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