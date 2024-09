Создан сорт риса, защищающий от диабета

Филиппинские ученые из Международного научно-исследовательского института риса (IRRI) при участии коллег из США, Германии и Болгарии вывели сорт риса, снижающий риск развития диабета 2 типа. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Диабет 2 типа возникает, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточное количество гормона инсулина, в результате чего в крови остается слишком много глюкозы. Из-за этого клетки вырабатывают резистентность к инсулину.

Команда использовала крупнейший в мире генный банк риса IRRI для изучения 380 образцов семян. Ученые идентифицировали гены и маркеры с пониженным гликемическим индексом и содержанием белка. Затем специалисты объединили их в инбредные (родственные) линии, создав более здоровую разновидность риса.

Новый сорт злака еще не выращивался за пределами лабораторий IRRI. По словам исследователей, план состоит в том, чтобы начать производить такой рис в Индии и на Филиппинах в рамках миссии института по борьбе с бедностью и голодом.