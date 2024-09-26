Свиньи стали переносчиками гепатита E

Исследователи из Университета штата Огайо (США) выявили возможность переноса свиньями штамма вируса гепатита E. При этом болезнь передается животным от крыс и способна передаваться людям.

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Патология Rocahepevirus ratti впервые была зафиксирована в Гонконге в 2018 году. В настоящее время вирусологи отметили не менее 20 эпизодов. При этом жертвами вируса стали пациенты с ВИЧ и люди с нормальной иммунной функцией.

Предположительно, люди могли заразиться гепатитом при контакте с сырым мясом свиньи. По данным научного журнала PNAS Nexus, штамм крысиного гепатита, который выделили от людей, инфицирует свиней и уже в дальнейшем спокойно распространяется среди животных.

Клонированная версия вируса реплицируется в самых разных типах клеточных культур человека и животных. Даже через неделю после окончания эксперимента вирусные частицы находили в крови и кале свиней.

Примечательно, что при наличии РНК вируса в органах и жидкостях животные не испытывали дискомфорта или недомогания. Аналогичную устойчивость проявили и крысы

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