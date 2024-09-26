Свиньи стали переносчиками гепатита E

Обычные свиньи стали переносчиками штамма гепатита E, опасного для человека
Исследователи из Университета штата Огайо (США) выявили возможность переноса свиньями штамма вируса гепатита E. При этом болезнь передается животным от крыс и способна передаваться людям.
Патология Rocahepevirus ratti впервые была зафиксирована в Гонконге в 2018 году. В настоящее время вирусологи отметили не менее 20 эпизодов. При этом жертвами вируса стали пациенты с ВИЧ и люди с нормальной иммунной функцией.
Предположительно, люди могли заразиться гепатитом при контакте с сырым мясом свиньи. По данным научного журнала PNAS Nexus, штамм крысиного гепатита, который выделили от людей, инфицирует свиней и уже в дальнейшем спокойно распространяется среди животных.
Клонированная версия вируса реплицируется в самых разных типах клеточных культур человека и животных. Даже через неделю после окончания эксперимента вирусные частицы находили в крови и кале свиней.
Примечательно, что при наличии РНК вируса в органах и жидкостях животные не испытывали дискомфорта или недомогания. Аналогичную устойчивость проявили и крысы
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