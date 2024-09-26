Как человек может испытывать несколько эмоций одновременно

Многие родители в США недавно отвезли своих детей в колледж. Это может вызвать целый вихрь чувств: боль расставания, печаль, страх из-за неопределённости, гордость за ребёнка. Но почему мы вообще способны столько всего сразу испытывать.

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Энтони Джанни Ваккаро — нейробиолог, который изучает, как смешанные эмоции представлены в мозге. Иногда учёные определяют эмоции как состояния мозга и тела, которые мотивируют что-то делать или чего-то избегать. Обычно люди воспринимают эмоции как положительные или отрицательные.

Но смешанные эмоции не вписываются в эту структуру. Если противоположные биологические системы подавляют друг друга и если эмоции являются биологическими, то вы не можете испытывать в один и тот же момент испытывать противоположные чувства. Вместо этого вы должны как бы переключаться с одной эмоции на другую.

Учёные обнаружили также, что частота сердечных сокращений, проводимость кожи демонстрируют уникальные закономерности во время событий, которые являются одновременно хорошими и плохими. Это значит, что такая реакция организма действительно существует.

Энтони Джанни Ваккаро вместе с коллегами провёл исследование, в ходе которого выяснил, связаны ли смешанные эмоции с уникальным состоянием мозга, которое остается стабильным с течением времени.

Находясь в аппарате МРТ, участники смотрели анимационный короткометражный фильм о жизни девушки, которая хотела стать астронавтом. При этом по сюжету у неё умирает отец.

Оказалось, что смешанные эмоции не показывают уникальную, последовательную активность в более глубоких областях мозга, таких как миндалевидное тело. Эта область играет важную роль в быстрой реакции на эмоционально важные элементы. При этом островковая кора (часть мозга, которая соединяет более глубокие области мозга с корой) имела последовательные и уникальные модели как для положительных, так и для отрицательных эмоций, но не для смешанных. Учёные сделали вывод, что миндалевидное тело и островковая кора обрабатывали положительные и отрицательные эмоции как взаимоисключающие.

Также специалисты обнаружили уникальные, последовательные закономерности в передней поясной извилине (играет важную роль в обработке состояния конфликта и неопределённости) и вентромедиальной префронтальной коре (участвует в саморегуляции и комплексном мышлении). По-видимому, эти области мозга позволяют нам по-настоящему чувствовать смешанные эмоции. Они задействуют множество источников информации, что нужно для формирования сложных эмоций.