Ученые выяснили, как мозг воспринимает время и опыт

Исследование, проведенное Университетом Калифорнии Лос-Анджелес, освещает один из основных вопросов нейронауки — как человеческий мозг воспринимает и интерпретирует поток времени и событий. В статье, опубликованной в журнале Nature, ученые зарегистрировали активность отдельных нейронов у людей и обнаружили, что определенные типы клеток мозга реагируют так, что отражают порядок и структуру опыта человека.

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Исследование показало, что уникальные схемы активности нейронов сохраняются после завершения опыта и могут быстро воспроизводиться в состоянии покоя. Мозг также использует эти паттерны для подготовки к будущим стимулам.

Старший автор исследования доктор Ицхак Фрид отметил, что результаты могут стать основой для разработки нейропротезов, которые улучшат память и другие когнитивные функции. Распознавание паттернов на протяжении времени важно для формирования памяти и предсказания будущих результатов.

Исследование также подчеркивает, как нейроны в гиппокампе и энторинальной коре взаимодействуют, создавая когнитивную карту, что может повлиять на понимание когниции в области искусственного интеллекта.