Ученые создали искусственную кожу, вдохновившись утконосом

Ученые из Пекина разработали искусственную кожу, вдохновленную утконосом — необычным животным, обладающим уникальной способностью ощущать изменения в окружающей среде без использования зрения.

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Новая система, созданная на основе сенсорной системы утконоса, способна одновременно воспринимать тактильные и электрические сигналы, что существенно улучшает возможности роботов и протезов. Это открытие позволяет не только распознавать объекты при физическом контакте, но и ощущать их на расстоянии.

Кожа разработана на основе принципов трибоэлектрического эффекта и электростатической индукции. Она воспринимает прикосновения за счет передачи электронов при взаимодействии с материалами, а также использует наночастицы для улавливания изменений электрических полей, что дает возможность «видеть» объекты на расстоянии.

Эта технология может быть применена в робототехнике, системах автономного управления и даже медицинских устройствах. В будущем учёные планируют улучшить чувствительность кожи и ее способность адаптироваться к экстремальным условиям.