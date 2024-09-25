Курение и вейпинг одинаково повреждают ДНК

Ученые из Медицинской школы Кека при Южно-Калифорнийском университете обнаружили, что у вейперов и обычных курильщиков наблюдаются схожие химические изменения в ДНК, связанные с развитием рака. Результаты исследования опубликованы в American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology (АJRСМВ).

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В исследовании приняли участие 30 молодых людей, средний возраст которых составил 23,5 года. Их разделили на три группы. В первую вошли вейперы (использовавшие электронные сигареты не реже трех раз в неделю в течение минимум полугода), во вторую — курильщики (курили традиционные сигареты не реже трех раз в неделю в течение года), а в третью — некурящие.

Ученые собрали у всех участников образцы клеток полости рта со щек. После этого они применили метод генетического секвенирования высокого разрешения, известный как бисульфитное секвенирование, для изучения более 25 миллионов участков по всему геному. Исследователи стремились найти участки ДНК, которые подверглись метилированию из-за воздействия никотина.

Метилированием ДНК называют жизненно важные для нормальных клеточных процессов трансформации. Однако, если модификация молекулы ДНК происходит некорректно — у человека повышается риск развития рака и других заболеваний. Исследователи стремились выяснить, протекает ли нежелательное метилирование по-разному у вейперов и курильщиков. Участки ДНК, отражающие эту разницу, ученые назвали дифференциально метилированными регионами (DMR).

Анализ показал, что у вейперов метилирование происходило в 831 регионе, а у курильщиков — в 2863. При этом у тех и у других нашли 346 общих метилированных регионов. Они находились на участках генов, регулирующих важные биологические сигнальные пути, которые управляют развитием заболеваний.

Ученые также выявили, что курение и вейпинг приводят к метилированию в HIC1 — гене-супрессоре опухолей, связанном с различными видами рака. Метилирование HIC1 также было обнаружено в образцах крови курильщиков, которые подвержены высокому риску других хронических заболеваний.

Ранее ученые выяснили, какой тип курения сильнее всего вредит здоровью мозга.