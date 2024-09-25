Эксперты выяснили как поза для сна влияет на здоровье мозга
Недавние исследования, представленные на Международной конференции Ассоциации по борьбе с болезнью Альцгеймера, выявили интересную взаимосвязь между позой для сна и риском развития нейродегенеративных заболеваний. Ученые из США пришли к выводу, что определенные позиции во сне могут быть связаны с повышенным риском таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.
В исследовании участвовали несколько десятков человек, разделенных на две группы: контрольную, состоящую из здоровых участников, и экспериментальную, в которую вошли пациенты с когнитивными нарушениями. С помощью специального устройства ученые анализировали позу и продолжительность сна участников.
«Мы оценивали девять ключевых биомаркеров, включая положение во время сна», — отметил ведущий автор исследования Дэниел Дж. Левендовски.
Результаты показали, что участники с нейродегенеративными заболеваниями спали на спине более чем на два часа чаще, чем их здоровые сверстники.
«Наше исследование установило тесную связь между сном на спине и болезнями Паркинсона и Альцгеймера, — добавил Левендовски. — Однако необходимы дополнительные исследования, чтобы выяснить, действительно ли сон на спине способствует развитию этих заболеваний».