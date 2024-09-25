Создан экспресс-тест для выявления бруцеллеза у животных

Исследователи из России разработали тест-систему для ускоренного выявления бруцеллеза у сельскохозяйственных животных, которая позволяет за несколько минут выявлять это опасное заболевание у крупного рогатого скота и других домашних животных по присутствию определенных антител в организме больных. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).

"Бруцеллез недостаточно активно диагностируется в животноводстве, и регулярно происходят вспышки, из-за которых приходится забивать целые стада. Это большие финансовые потери, поэтому разработка новых - простых и быстрых - методов диагностики заболевания очень важна", - пояснил заведующий лабораторией химии гликоконъюгатов Института органической химии РАН (Москва) Николай Нифантьев, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.

Для решения этой проблемы ученые разработали короткие углеводородные молекулы, так называемые олигосахариды, которые способны распознавать и связываться с антителами, возникающими у носителей бруцеллеза при заражении этим опасным бактериальным заболеванием. По своей структуре эти цепочки сахаров напоминают так называемый О-полисахарид, молекулу, которая присутствует на поверхности клеток возбудителя бруцеллеза.

Быстрый и эффективный тест на бруцеллез

Как объясняют Нифантьев и его коллеги, сейчас это вещество активно используется для диагностики бруцеллеза, однако его достаточно сложно получать из клеток бактерий, и при этом структура О-полисахарида может несколько отличаться для разных штаммов микробов, что снижает эффективность тестовых систем. Российские ученые предположили, что эту проблему можно решить, если создать более просто устроенный синтетический аналог О-полисахарида.

"Мы подготовили широкий набор олигосахаридов, чтобы проверить, какие из них наиболее специфичны и эффективны и в то же время доступны для синтеза. Эксперименты показали, что лучше всего - с 88% специфичностью и 87% чувствительностью - антитела против бруцеллеза связывает молекула, состоящая из трех простейших блоков - моносахаридов", - добавил Нифантьев.

По его словам, молекулы олигосахаридов позволяют выявлять антитела к бруцеллезу по тому, как меняется характер их взаимодействия с поляризованным излучением после присоединения к антителу. Как правило, чем больше олигосахаридов соединится с антителами, тем сильнее будет сохраняться поляризация излучения, что позволяет выявлять присутствие инфекции за несколько минут даже в полевых условиях при помощи компактного прибора.

Это выгодно отличает этот подход от уже существующих серологических тестов на бруцеллез, для проведения которых требуется около часа времени. Как отметили ученые, их разработка уже готова к началу испытаний для регистрации, и при этом часть из этих проверок уже была проведена при участии Всероссийского государственного центра качества и стандартизации ветеринарных препаратов и кормов. Ученые надеются, что их методика улучшит профилактику бруцеллеза в животноводческих хозяйствах России.

О бруцеллезе

Бруцеллез - бактериальное заболевание, поражающее крупный и мелкий рогатый скот, а также свиней, и передающееся человеку. У животных инфекция, вызываемая бруцеллами (Brucella), сопровождается потерей аппетита и веса и нарушениями в вынашивании плода. На сегодняшний день в России и соседних странах вакцинация от бруцеллеза проводится недостаточно широко из-за проблем с доступностью эффективных вакцин, что делает своевременную диагностику особенно актуальной.