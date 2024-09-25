Ученые выяснили, какой вред наносит проживание вблизи аэропорта

Ученые из Университета Лестера установили, что люди, которые подвергаются воздействию ночного авиационного шума, подвержены беспокойству во время сна и нарушению циркадных ритмов, даже если они спят ночью полноценно. Результаты исследования опубликованы в журнале Environmental Health Perspectives (ЕНР).

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Ученые проанализировали информацию о здоровье и качестве сна 80 тысяч добровольцев, проживающих рядом с крупными аэропортами в Англии: лондонскими Хитроу и Гатвиком, а также Манчестером и Бирмингемом. В исследовании использовались данные UK Biobank — крупного британского хранилища биологических образцов.

На втором этапе исследователи применили носимые гаджеты, похожие на часы, для мониторинга движений участников во время сна. Этот метод известен как актиметрия. Информация была собрана примерно для 20% участников в период с 2013 по 2015 год. Также использовались опросники, заполненные в период с 2006 по 2013 год, где участники делились информацией о качестве своего сна, его длительности и том, отдыхают ли они днем.

Сон людей, подвергавшихся воздействию шума среднего ночного уровня в 45 и 55 дБ (децибел) и выше, был сопоставлен. При анализе учитывались и другие факторы, влияющие на сон, — возраст, пол, этническая принадлежность, доход, уровень физической активности и условия окружающей среды.

Результаты показали, что воздействие авиационного шума в ночное время может нарушать сон. У участников исследования, подвергавшихся воздействию высокого уровня шума, наблюдались нарушения циклов сна и бодрствования, что указывает на менее регулярный суточный ритм сна. При этом общее время, проведенное в постели, не сильно отличалось.

Ученые отметили, что с годами число ночных рейсов будет только расти. Это может оказать негативное влияние на здоровье людей, живущих вблизи аэропортов, подвергнув их риску развития диабета и стойких нарушений сна.