Искусственная паутина поможет заживлять раны

Ученые создали искусственную паутину, которая может помочь в заживлении ран. В статье, опубликованной в ACS Nano, сообщается, что синтетическое волокно, состоящее из белков, достаточно прочное, чтобы использоваться в бинтах для лечения травм суставов и кожных повреждений у мышей.

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Паучий шелк — один из самых прочных материалов на Земле, но его сложно получить из-за территориальности пауков. Для решения этой проблемы исследователи разработали метод генетической инженерии, позволяющий микроорганизмам производить белки паучьего шелка. Чтобы улучшить выход волокон, они модифицировали естественную последовательность белков, добавив дополнительные пептиды, что предотвратило их слипание.

С помощью 3D-принтера ученые создали тонкие нити и связали их в более толстое волокно. Прототипы бинтов, изготовленные из искусственной паутины, значительно улучшили заживление у мышей с остеоартритом и диабетическими язвами. Новые бинты являются биосовместимыми и биоразлагаемыми, открывая перспективы для применения в медицине.