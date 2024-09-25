Специалисты разработали вакцину от гриппа в виде спрея в нос

Европейская компания AstraZeneca разработала назальный спрей FluMist, вакцину от гриппа. Врачи разработали вакцину от гриппа в виде спрея в нос. Об этом сообщает The Independent.

«Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) одобрило первую вакцину против гриппа в форме назального спрея, которую может вводить сам пациент», — пишет издание.

Издание добавило, что использовать вакцину могут люди от двух (с помощью опекуна) до 49 лет.

Впервые вакцина FluMist была одобрена FDA в 2003 году и применялась людьми от 5 до 49 лет для профилактики гриппа. В 2007 году спрей смогли использовать и дети от 2 до 5 лет. Сейчас цена одной дозы вакцины составляет от 35 до 45 долларов. Купить FluMist можно будет по рецепту в интернет-аптеках осенью 2025 года.

Ранее в департаменте информполитики Свердловской области сообщили, что регион получил крупную партию вакцины против гриппа в виде 580 тысяч доз. За последний месяц было израсходовано 77% от общего количества запаса.