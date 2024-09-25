Врач объяснила феномен сонного паралича

Сонный паралич — это состояние, когда человек на короткое время теряет способность двигаться или говорить, когда просыпается или засыпает, рассказала врач-терапевт Алисия Милинис. В беседе с «Лентой.ру» она объяснила феномен.

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По словам врача, явление связано с особенностями фаз сна.

«В фазе быстрого сна мышцы нашего тела полностью расслаблены, чтобы мы не могли двигаться во время сновидений. При сонном параличе эта расслабленность сохраняется, даже когда человек уже проснулся или еще не заснул, что вызывает ощущение, что тело парализовано. При этом мыслительная деятельность, характерная для этой фазы сна, сохранена и функционирует в полном объеме», — пояснила специалист.

К факторам, которые могут вызвать сонный паралич, она отнесла проблемы со сном (его недостаток и нерегулярный режим), стресс и тревогу, нарколепсию.

«Хотя сонный паралич не опасен для здоровья, он может быть вызывать сильный стресс, так как во время сонного паралича человек может видеть галлюцинации, например, ощущать присутствие кого-то в комнате или чувствовать давление на грудь. Эти галлюцинации могут быть настолько реалистичными и пугающими, что вызывают сильное эмоциональное напряжение», — Алисия Милинис, врач-терапевт.

По данным статистики, сонный паралич хотя бы раз в жизни испытывали 8-10 процентов людей, сообщила врач. Причем у мужчин и женщин он возникает с равной частотой.

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