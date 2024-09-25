Ученые рассказали об омолаживающем напитке после 40 лет

Исследователи провели эксперимент, в рамках которого в течение шести недель добровольцам давали напиток на основе клюквы. Первые результаты показали, что кожа у людей стала более подтянутой и гладкой. При этом стали менее заметными морщины, особенно у женщин в возрасте после 40 лет.

Работу, в ходе которой двум десяткам добровольцев давали клюквенный морс и плацебо (для второй группы участников эксперимента), организовали исследователи с кафедры дерматологии Университета Флориды.

Напиток (добровольцы не знали, в какой бутылочке что налито) нужно было пить в течение шести недель с перерывом между курсами в три недели.

Как отметили авторы исследования, опубликованного в журнале Nutrients, клюквенный напиток изготовили из чистого концентрированного клюквенного сока.

"Он содержал 193 мг процианидинов, 19,5 мг антоцианов и 24,2 мг флавонолов на бутылку", - отметили они.

Похожий вкус и цвет был и у плацебо, а состав при этом сильно отличался.

Участницы эксперимента, которые в итоге пили клюквенный морс, отметили, что кожа стала более гладкой и подтянутой. Исследователи также проанализировали состояние кожи женщин, измерив, например, эластичность с помощью специального прибора, который на несколько секунд всасывает небольшой участок кожи. Положительные изменения были замечены в микрофлоре кожи и в ее липидном слое.

Еще один любопытный вывод заключается в том, что омолаживающий эффект проявился у женщин от 40 лет и старше. На более молодых участниц напиток так не подействовал.