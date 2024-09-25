Ученые установили, что в эффекте плацебо дофамин не играет важной роли

Дофамин не играет важной роли в эффекте плацебо для снижения боли. Открытие сделали немецкие ученые из Университетской больницы Эссен (University Hospital Essen). То есть прямая связь между дофамином и эффектом плацебо не доказана.

Устаревшая точка зрения, что именно этот гормон является «виновником» плацебо-эффекта сменилась установкой о более сложной роли дофамина в обработке вознаграждения.

Напомним, что плацебо-эффект связан с облегчением боли или улучшение состояния здоровья после приема пациентом таблетки-пустышки. Ранние исследования отдавали дофамину ведущую роль в этом процессе.

Последние эксперименты пошатнули эту уверенность. Немецкие ученые выбрали 168 здоровых волонтеров с целью измерить уровень дофамина при условиях, когда требуется сформировать положительные ожидания от лечения. По данным PLOS Biology, опыты показали необходимость пересмотреть сформированные представления.

«Наше исследование основано на мотивации нацелиться на основные механизмы эффекта плацебо, чтобы сделать активное медицинское лечение более эффективным», — заявили авторы исследования.

Впереди у исследователей поиск новых нейрохимических механизмов, которые влияют на эффект плацебо.

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Ранее стало известно, что ученые рассказали о пользе плацебо для некоторых пациентов.