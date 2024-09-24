Ученые создали покрытие, уничтожающее абсолютное большинство бактерий

Шведские ученые из Технического университета Чалмерса создали графеновое покрытие с исключительными антимикробными свойствами. Оно действует против любых типов бактерий, включая устойчивые к антибиотикам. Исследование опубликовано в научном журнале Advanced Functional Materials (AFM).

Команда разработала графеновую пленку с поверхностью, покрытой вертикально стоящими хлопьями материала. Эти частицы действуют как лезвия, разрезая патогены на части.

Специалистам удалось построить частокол из микрочешуек с высоким уровнем однородности ориентации с помощью обычных магнитов.

До сих пор бактерицидные свойства графена можно было контролировать только в одном конкретном направлении: направлении потока в процессе производства.

Новый метод позволил интегрировать графеновые нанопластины в медицинские пластиковые поверхности. Эксперименты показали, что такое покрытие при соприкосновении уничтожает 99,99% бактерий.

По словам исследователей, новая технология ориентации частиц графена также может применяться в аккумуляторах, суперконденсаторах, датчиках и водостойких упаковочных материалах.