Российские ученые создали умную стельку для быстрого анализа походки

Специалисты МФТИ создали умную стельку, которая позволяет анализировать динамику распределения давления по стопе и подобрать корректирующие стельки. На сбор информации об индивидуальных параметрах походки потребуется около 20 минут, об этом «Газете.Ru» рассказали в МФТИ.

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Прототип устройства имеет 64 сенсора, которые размещены на стельке-вкладыше и собирают первичные данные о параметрах движения пациента. Они записываются на специальный модуль, закрепленный на обуви, который через bluetooth передает информацию на компьютер врача.

Сначала пациент просто ходит с умной стелькой, потом врач на основании полученных данных подбирает ему ортопедические стельки длительного ношения. Их основная задача — перераспределить нагрузку и скорректировать функций стопы и голеностопного сустава. Поэтому так важно, чтобы они были подобраны с учетом индивидуальных особенностей состояния опорно-двигательной системы пациента.

«Устройство дает глубокое понимание того, как в динамике происходит распределение нагрузки на стопу. К примеру, если вес и давление распределяются неравномерно, то это может привести к повреждению связок или спровоцировать стираемость суставов. Ситуацию можно исправить с помощью подбора ортопедических стелек или обуви. Раньше это делал врач во многом «на глаз», иногда для выполнения задачи приходилось покупать несколько наборов ортопедических стелек длительного ношения, потому что точно подобрать ее с первого раза не получалось»‎, — рассказал «Газете.Ru» аналитик лаборатории разработки медицинского оборудования МФТИ Георгий Машков.

До конца текущего года команда разработчиков планирует выйти на мелкосерийное производство SMART-стелек для обуви.