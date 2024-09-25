Ученые выяснили, как удары головой в футболе влияют на функции мозга

Исследование показало, что участники испытывали кратковременное, но статистически значимое замедление мозговой активности при использовании головы для паса, удара или выбивания мяча – подобно тому, как это часто делают футболисты.

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Даже легкие удары головой приводят к измеримым изменениям функций головного мозга. Это показали в новом исследовании ученые Университета Британской Колумбии. Так, удары головой по мячу сопровождаются кратковременным замедлением мозговой активности, которая приводит к появлению мозговых волн, ассоциированных со сном и сонливостью, – рассказывает medicalXpress.

Восемь здоровых человек во время эксперимента делали удары головой по футбольному мячу, сопоставимые с теми, которые делают футболисты во время игры. На них были датчики электроэнцефалографии (ЭЭГ) и специальные каппы, которые одновременно отслеживали активность мозга и движение головы.

Результаты показали, что у участников наблюдалось кратковременное, но статистически значимое увеличение дельта-волн во время удара. Дельта-волны – это низкочастотные волны, связанные с сонливостью и сном. Когда дельта-активность происходит во время бодрствования, а не сна, она может стать причиной нарушения обработки информации и привести к провалам во внимании. У футболистов это может найти выражение в снижении концентрации после удара.

У большинства участников мозговая активность быстро вернулась в норму, что говорит об отсутствии долгосрочных эффектов. Однако, у некоторых наблюдались более выраженные изменения, что указывает на индивидуальные реакции мозга.

Ученые выразили обеспокоенность по поводу последствий для мозга подобного рода ударов, если они совершаются многократно и регулярно.

Результаты исследования подчеркивают необходимость дальнейших исследований и актуальности темы персонализированных мер безопасности для сохранения здоровья спортсменов.