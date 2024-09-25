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В Томске создали материал для одежды, отслеживающий состояние здоровья

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разработали новый материал для умной одежды, способный долго отслеживать физическое состояние человека. Созданные датчики успешно прошли лабораторные испытания и могут использоваться в производстве специальной одежды, такой как спортивная униформа.

В Томске создали материал для одежды, отслеживающий состояние здоровья
© Ferra.ru

Ключевым преимуществом новых электродов является их безопасность для кожи: они не вызывают раздражения, устойчивы к стирке и способны функционировать без применения специальных электропроводящих гелей. Ученые разработали электроды из доступных материалов, используя технологию лазерной обработки термопластика и оксида графена. Это позволяет им обеспечивать высокую электропроводность и механическую стабильность.

Лабораторные тесты показали, что новые датчики значительно менее раздражают кожу по сравнению с традиционными хлорсеребряными электродами. Умная одежда с такими датчиками может измерять пульс спортсменов во время тренировки, собирая информацию сразу с нескольких участков тела, что является явным преимуществом перед обычными фитнес-браслетами.

Наука
Томский политех