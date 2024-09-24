Почему мужчины и женщины по-разному болеют?

В обществе давно бытует шутка, согласно которой мужчина буквально погибает при температуре 37,3. В то же время женщины способны готовить, мыть, стирать и убирать при температуре тела 39 градусов. Чем это обусловлено? В беседе с журналистом ИА RuNews24.ru ответ на этот вопрос дают семейный психолог Аделина Хромова и терапевт Наталья Леонтьева.

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Совсем недавно ученые из Лондона выявили различия в том, как мужчины и женщины переносят различные болезни. Они установили, что уровни гормонов, таких как тестостерон и эстроген, влияют на функции иммунной системы и определяют степень уязвимости к заболеваниям.

Выяснилось, что в период острого течения коронавирусной инфекции мужчины испытывают более тяжелые последствия из-за измененного баланса иммунных сигналов. Обычно считается, что мужчины более устойчивы к болезням, однако новые исследования показывают, что они могут быть более уязвимыми в отношении иммунных функций.

Как объясняет врач-терапевт Наталья Леонтьева, температура является одним из основных показателей состояния человеческого организма. Однако мужчины и женщины по-разному воспринимают температуру, что обусловлено физиологическими и психологическими особенностями.

«В среднем масса тела мужчин выше, чем у женщин, что влияет на их скорость терморегуляции. Более интенсивный обмен веществ у мужчин играет роль в быстром повышении температуры тела при воздействии внешних факторов. Кроме того, важно отметить, что женский гормон эстроген обеспечивает оперативную реакцию иммунной системы на патогенные микроорганизмы, что помогает организму быстрее справляться с инфекциями и вирусами. В то же время, мужской гормон тестостерон подавляет иммунный ответ, что делает мужчин более восприимчивыми к различным заболеваниям», - объясняет доктор.

Семейный психолог Аделина Хромова солидарна с терапевтом Натальей Леонтьевой. Она также отметила важный психологический фактор, который также влияет на течение болезни: