Ученые выяснили, что кошки могут стать причиной шизофрении у их хозяев

В последние годы все чаще появляются исследования, связывающие владение кошкой с повышенным риском развития шизофрении. Это открытие вызывает серьезные опасения у любителей кошек и требует более детального изучения.

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Согласно недавнему мета-анализу австралийских ученых, объединившему данные 17 исследований, проведенных за последние 44 года, владельцы кошек действительно сталкиваются с повышенной вероятностью развития расстройств, связанных с шизофренией. Эта связь была впервые предположена еще в 1995 году, когда в качестве потенциального виновника был назван паразит Toxoplasma gondii, который часто передается через кошачьи фекалии.

Однако результаты последующих исследований оказались неоднозначными. Некоторые работы подтверждают связь между контактом с кошками в детстве и повышенным риском шизофрении, другие же не обнаруживают такой зависимости. Кроме того, часть исследований указывает на связь между наличием кошек в доме и более высокими показателями по шкалам, измеряющим склонность к психотическим переживаниям, но и здесь мнения ученых разделились.

Паразит Toxoplasma gondii, способный проникать в организм человека через недоваренное мясо, загрязненную воду или контакт с кошачьими экскрементами, действительно может оказывать влияние на центральную нервную систему. Исследования показали, что этот паразит связан с изменениями личности, появлением психотических симптомов и некоторыми неврологическими расстройствами, включая шизофрению.

По оценкам, около 40 миллионов человек в США являются носителями Toxoplasma gondii, зачастую даже не подозревая об этом. Паразит может длительное время находиться в организме человека, не вызывая явных симптомов, однако при определенных условиях он может активизироваться и оказывать негативное воздействие на мозг.

Несмотря на тревожные результаты исследований, любителям кошек не стоит впадать в панику. Важно помнить, что наличие кошки – это лишь один из многих факторов риска развития шизофрении. Генетика, стресс, употребление наркотиков и другие факторы также играют важную роль.

Для снижения риска заражения Toxoplasma gondii следует соблюдать простые правила гигиены: тщательно мыть руки после контакта с кошачьими экскрементами, готовить мясо до полной готовности, употреблять только кипяченую воду.

Ранее исследователи из Ижевской медицинской академии в Удмуртии совместно с частным бизнесом разработали новую пищевую добавку для кошачьего корма, которая способна продлевать жизнь у животных.