Упаковки для пищи содержат почти 200 веществ, вызывающих рак

Ученые из организации Food Packaging Forum, оценивающей безопасность пищевого пластика, нашли в упаковочных материалах для продуктов около 200 потенциальных канцерогенов молочной железы. Результаты исследования опубликованы во вторник, 24 сентября, в журнале Frontiers in Toxicology.

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Ученым известно, что некоторые компоненты пластика, контактирующие с пищей, могут проникать в пищу и попадать в организм человека. Научные группы по всему миру доказали, что микропластик может вызывать нарушения обмена веществ, изменения в микрофлоре, воспалительные поражения кишечника, печени и почек и даже нарушение репродуктивной функции.

Исследователи из Food Packaging Forum сравнили список потенциальных канцерогенов молочной железы, составленный ранее учеными из Института Сайлент Спринг, с базой данных химических веществ для пищевой упаковки. Они обнаружили 189 веществ, которые могут повышать риск развития рака груди. Из них 143 вещества были обнаружены в пластике, а 89 — в бумаге и картоне.

Во многих штатах существует законодательная база, ограничивающая содержание канцерогенов в упаковочных материалах, однако исследователи обнаружили пробелы в ее соблюдении. Исследуемые продукты, контактирующие с пищевыми продуктами, были закуплены в течение последних нескольких лет на рынках регионов с высоким уровнем регулирования, таких как США и Европейский союз, передает журнал.

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